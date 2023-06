RECITE THE CYNIC mit erstem Lebenszeichen!

Nach der immer noch zu bedauernden Auflösung von FALCONER vor drei Jahren gibt es nun neue Musik von Mastermind STEFAN WEINERHALL, der auch mit MITHOTYN schon Bekanntheit erlangte. Gemeinsam mit UTMARKEN-Sänger Mathias Gyllengahm wurde das Projekt RECITE THE CYNIC aus der Traufe gehoben, das tatsächlich weit entfernt vom durch die Besetzung erwartetem Folk Metal stattfindet. Stattdessen führt uns der erste Song 'Verbal Whore' in elektronischere und industriellere Gefilde, wenngleich die ohrwurmige Komposition schon nicht verhehlen kann, das hier ein geübter Melodienschmieder am Werke ist. Wer nun neugierig geworden ist, darf sich das Stück bei YouTube (oder woanders) anhören. Ein von Jonas Kjellgren gemastertes Album ist bereits in der Mache.

