Neuigkeiten von VELVET VIPER

Die deutsche Heavy Metal Formation VELVET VIPER hat erste Details zu ihrem kommenden, 6. Studio Album bekannt gegeben. "Nothing Compares To Metal" erscheint am 21. Juli 2023 über Massacre Records und wir haben hier für euch das Cover, die Trackliste und eine erste Single-Veröffentlichung: 'Invisible Danger'.



"Nothing Compares To Metal"-Trackliste:



01. Nothing Compares To Metal

02. Invisible Danger

03. Urd Wardande Skula

04. Blood On The Moon

05. Speak Truth To Power

06. Sorcerer’s Apprentice

07. Heroic Hearts

08. Rise From The Fallen

09. The 4th Part

10. New World Child

11. Es kommt die Zeit



Invisible Danger







https://www.youtube.com/watch?v=-qQe_xAod2Q

