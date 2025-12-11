ENSANGUINATE kündigt neues Album "Death Saturnalia" für Februar 2026 an
Der slowenische Black/Death-Act ENSANGUINATE veröffentlicht am 06.02.2026 sein zweites Album "Death Saturnalia" über Soulseller Records. Als ersten Vorgeschmack stellt der Einzelgänger des okkult durchwirkten Extrem-Metals mit 'Angel of a Thousand Poisons' bereits jetzt einen Song online, der auf YouTube angehört werden kann.
"Death Saturnalia" Trackliste:
01. Lámia
02. Angel Of A Thousand Poisons
03. On Wings Of Bone
04. Rooted In Accursed Ground
05. Savage Hunger Far Beyond
06. Gloaming
07. The Whip And The Pendulum
08. Daughter To Cain
ENSANGUINATE - ANGEL OF A THOUSAND POISONS (OFFICIAL TRACK PREMIERE)
https://www.youtube.com/watch?v=OSYEvdi8S6o
