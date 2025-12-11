IN AETERNUM mit neuem Album " Of Death and Fire"
Kommentieren
Der schwedische Black/Death-Veteran IN AETERNUM meldet sich zurück und veröffentlicht am 06.02.2026 über Soulseller Records das neue Studioalbum "
Of Death and Fire". Als Vorgeschmack steht mit 'The Hourglass' bereits ein erster Track auf YouTube bereit.
Das Projekt, das in den frühen Neunzigern gegründet wurde und über Jahre hinweg mit mehreren Alben und intensiver Live-Präsenz im Extrem-Metal verankert war, kehrt nun mit derselben Besetzung wie vor zwei Jahrzehnten zurück.
" Of Death and Fire" Trackliste:
01. Danse Macabre
02. Beneath The Darkened Tomb
03. The Day Of Wrath
04. Spirits Of the Dead
05. Mortuary Cult
06. The Vile God Of Slime
07. Bow To None
08. De Profundis
09. Goddess Of Abominations
10. The Hourglass
11. To Those Who Have Rode On
IN AETERNUM - THE HOURGLASS (Memento Mori) (OFFICIAL TRACK PREMIERE)
https://www.youtube.com/watch?v=Q49jw6GmftA
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- in aeternum the hourglass of death and fire
0 Kommentare