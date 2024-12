ENEMY INSIDE: das neue Album heißt

Dieses erscheint am 28. Februar 2025 via Reigning Phoenix Music (RPM). Bisher wurden schon einige Video veröffentlicht: 'Fck That Party, feat. Zak Tell', 'Should Have Known Better' und 'Sayonara',



"Venom" Trackliste:



01. Venom

02. Should Have Known Better

03. Sayonara

04. What We Used To Be

05. Fuck That Party, feat. Zak Tell

06. Dirt On My Name, feat. Mirza Radonjica

07. Don't Call Me An Angel

08. Innocent *

09. Unburn

10. I'd Rather Be Dead, feat. Davey Suicide

11. Let Me Go



* nur auf CD/Vinyl



Fck That Party, feat. Zak Tell







Should Have Known Better







Sayonara







