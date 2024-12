NIGHT IN GALES mit neuem Video

NIGHT IN GALES haben ein neues Lyric Video zu ihrem Song 'The Horrors of Endlessness' auf YouTube veröffentlicht. Dieser ist auch auf dem Album "Shadowreaper" zu finden, welches 2024 via Apostasy Records erschienen ist. "Shadowreaper" ist mittlerweile das neunte Studioalbum von NIGHT IN GALES.







Quelle: NIGHT IN GALES Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: night in gales