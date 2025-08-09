100 KILO HERZ - Hallo, Startblock

Hallo, Startblock

Mehr über 100 Kilo Herz

Genre:
Punkrock / Deutschpunk
∅-Note:
6.50
Label:
Bakraufarfita Records
Release:
15.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Eh Ok
    2. Der letzte Tag
    3. Im selben Boot
    4. Komm mit uns
    5. Leben und sterben lassen
    6. Dazugehören
    7. Mit dir
    8. Wir sind hier nicht in Seattle
    9. 3:00
    10. Muss man wissen
    11. Allez
    12. Dem Untergang geweiht

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

