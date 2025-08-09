Bekannte Akteure, frische Band, tolles Album!

Hoffentlich verzichten die Jungs von FIRSTBORNE in der Pressepräsentation ihres neuen Albums auf allzu viel Namedropping, denn musikalisch ist "Lucky" durchaus ein Selbstläufer im alternativen Heavy Rock und braucht nicht darauf verweisen, dass LAMB OF GOD-Trommler Chris Adler ebenfalls Bestandteil der Band ist - auch wenn er seine Jungs hinter den Kesseln mächtig voranpeitscht. Doch die Energie der zehn neuen Stücke, wird nicht nur von der Rhythmusabteilung der Truppe entfacht, sondern auch von der tollen Stimme von Girish Pradhan und den wunderbaren Stakkatos seines Sidekicks Myrone, der die gesamte Klaviatur des modernen Hardrocks beherrscht und zwischen klassischen Varianten und zünftigen Alternative-Grooves souverän auspendeln lässt.

Darüber hinaus findet FIRSTBORNE heuer die perfekte Mischung aus Schmutz und Crunch sowie melodischem Songwriting, produziert auch in den deftigeren Passagen wunderschöne Widerhaken und dürfte nebenbei vom Riffrock-Publikum bis zum Verfechter Mainstream-tauglichen Heavy Rocks so ziemlich jeden abholen, der Rock'n'Roll zu jeder Tageszeit benötigt. Der wuchtige Sound kommt als Schmankerl noch dazu und verhilft vor allem den etwas deutlicher verschleppten Smashern wie 'Only A Fool' und 'Rescue Me' zu feinen Ohrwurm-Momenten, bei denen der Hintern gleichzeitig ordentlich versohlt wird. "Lucky" ist zumeist im Midtempo unterwegs, lässt sich manchmal aber auch ein paar energischere Fast-Forward-Arrangements entlocken und kreuzt in 'Wake Up' und 'Minefield' sogar kurzzeitig punkige Gefilde, ohne sich dabei vom eigentlichen Basissound verabschieden zu müssen.

Vielseitigkeit ist auf der neuen Scheibe eine der wichtigsten Trumpfkarten, die musikalische Klasse der einzelnen Akteure jedoch das entscheidende Argument, eine in jeglicher Hinsicht tolle Scheibe abzufeiern. FIRSTBORNE war bisher noch nicht auf meiner Rechnung, nimmt dort aber sofort einen weiteren besonderen Platz ein - und das nach den ersten Eindrücken der vorab veröffentlichten Singles auch wenig überraschend. Tolle, emotionale und einfach packende Platte!