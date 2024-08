Drittes Album von MAAT im November

Die deutsche Death Metal-Band MAAT veröffentlicht am 22.11. via F.D.A. Records ihr drittes Album "From Origin To Decay".

"MAAT begaben sich ins Soundlodge Recording Studio und nahmen dort, unter der Leitung von Jörg Uken, neun neue Songs + Interludes auf, die euch die Falten aus dem Hintern bügeln werden. Diese fast 50 Minuten feinster, eigenständiger, brutaler, technisch- klassischer Death Metal hören zusammengefasst auf den Albumtitel „From Origin To Decay“ und werden als CD, LP sowie in digitaler Form am 22.11.2024 via FDA Records (Vertrieb: Cargo Records) veröffentlicht. Fans von Bands wie NILE oder BEHEMOTH werden begeistert sein. Weiterhin möchten wir euch heute das stimmige Coverartwork präsentieren für welches sich Hendrik Wodynski, der ehemalige Drummer der Band verantwortlich zeigt."

Tracklist:

1. Swath Of Destruction

2. Ov Water And Gods

3. The Verdict

4. Bound To The Throne

5. Perennial Bliss

6. Tribute

7. To Infinity

8. Indiscernible

9. The Lur-King

10. Animosity

11. Synèpeies