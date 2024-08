LEGIONS OF DOOM verwaltet das musikalische Erbe von ERIC WAGNER

Nach CATEGORY 7, die unlängst unseren aktuellen Soundcheck-Titel gewonnen haben, steht mit LEGIONS OF DOOM nun die nächste "Supergroup" in den Startlöchern. Doom-Jünger dürften die hier Beteiligten bereits gut kennen, als da wären: Ron Holzner (THE SKULL, ex-TROUBLE) am Bass, Lothar Keller (THE SKULL, SACRED DAWN) an der Gitarre, Henry Vasquez (SAINT VITUS, PENTAGRAM) am Schlagwerk, Victor Griffin (DEATH ROW, PLACE OF SKULLS, ex-PENTAGRAM) an der zweiten Gitarre sowie Karl Agell (ex-CORROSION OF CONFORMITY) und Scott Reagers (SAINT VITUS), die sich beide den Gesang teilen.

Das am 13.9. über Tee Pee Records erscheinende Album "The Skull 3" basiert auf Songs und Texten, die ERIC WAGNER ursprünglich für das dritte THE SKULL-Album geschrieben hatte. Dazu sollte es aber leider nicht mehr kommen, da Wagner 2021 an den Folgen einer Corona-Infektion verstarb. Umso schöner, dass diese Werke nun doch noch das Licht der Welt erblicken.

“Eric hatte auf seinem Computer eine Datei mit der Bezeichnung ‘New Skull Record'”, erklärt Ron Holzner, “Mit seinen Texten, die diesen Songs zugeordnet waren. Ich hatte das Glück, dass seine Familie auf den Computer zugreifen und mir die Dateien zur Verfügung stellen konnte. Es gab zusätzliche Texte und Strophen, die ich benutzt habe, um die Songs zu vollenden.”

Mit 'All Good Things' gibt es auch bereits einen ersten Vorgeschmack zu hören und zu sehen.

All Good Things

https://www.youtube.com/watch?v=9tVlrLa64-M