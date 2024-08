MINDLESS SINNER veröffentlicht neues Album

Die schwedische Heavy Metal-Band MINDLESS SINNER existiert bereits seit den frühen 80er Jahren, veröffentlicht am 25. Oktober via High Roller Records aber erst ihr fünftes Studioalbum, welches auf den markanten Titel "Metal Merchants" hört.



Trackliste:



01. Speed Demon

02. Metal Merchants

03. Carry On

04. Third Time's A Charm

05. Hedonia

06. Mountain Of Om

07. Let's Go Crazy

08. Believe In Me

09. Monsters

10. Storm Of Steel

11. My Hometown ***

12. The Chosen One ***

13. A Madman Is Crying ***



*** Bonustracks on CD & MC versions

Lust, in den Vorab-Song 'Speed Demon' reinzuhören?

Speed Demon

https://www.youtube.com/watch?v=uPMGa4x-h-8