Dritter Vorab-Song von DRAGONSCLAW

Der dritte Longplayer "Moving Target" der australischen Power Metaller DRAGONSCLAW steht in den Startlöchern und erscheint am 22. August via High Roller Records.

Reinhören in die Platte könnt ihr nun in einen weiteren Vorab-Song mit dem Titel 'Survival'.

Survival

https://www.youtube.com/watch?v=dPw9pO_VG4E