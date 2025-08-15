PARADISE LOST mit drittem Appetizer
Das neue Album "Ascension" steht in den Startlöchern und wird am 19.09.2025 via Nuclear Blast Records erscheinen. Nach den beiden Singles 'Silence like the Grave' und 'Serpent on the Cross', präsentieren die Engländer nun mit 'Tyrants Serenade' den dritten Appetizer auf die neue Platte.
"Ascension" Trackliste:
1. Serpent On The Cross
2. Tyrants Serenade
3. Salvation
4. Silence Like The Grave
5. Lay A Wreath Upon The World
6. Diluvium
7. Savage Days
8. Sirens
9. Deceivers
10. The Precipice
Tyrants Serenade (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=C1_kMRiyt5w&list=OLAK5uy_kAfVcbvl00zjnNb1KKY6aDklrG9CbjRas
- Quelle:
- Nuclear Blast Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- paradise lost ascension tyrants serenade
