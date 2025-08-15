CORONER meldet sich zurück

Das Warten hat ein Ende. Nach 32 Jahren kleiner Kunstpause veröffentlicht die schweizerische Tech Thrash Metal-Legende CORONER am 12. Oktober via Century Media ihr neues Album "Dissonance Theory".

Heute hat das Trio mit 'Renewal' einen ersten Vorab-Track online gestellt.

Viel Spaß beim Reinlauschen!

Renewal

https://www.youtube.com/watch?v=3O8PtResaY8