CORONER meldet sich zurück
15.08.2025 | 10:28
Das Warten hat ein Ende. Nach 32 Jahren kleiner Kunstpause veröffentlicht die schweizerische Tech Thrash Metal-Legende CORONER am 12. Oktober via Century Media ihr neues Album "Dissonance Theory".
Heute hat das Trio mit 'Renewal' einen ersten Vorab-Track online gestellt.
Viel Spaß beim Reinlauschen!
Renewal
https://www.youtube.com/watch?v=3O8PtResaY8
