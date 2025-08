Die Seele der MICHAEL SCHENKER GROUP

Auch über earMUSIC/Edel erscheint am 03. Oktober mit "Don't Sell Your Soul" das neue Album der MICHAEL SCHENKER GROUP.

Das dazugehörige Video zum Titeltrack seht ihr hier - die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Don’t Selll Your Soul

02. Danger Zone

03. Eye Of The Storm

04. Janey The Fox

05. Can’t Stand Waiting

06. Sign Of The Times

07. The Chosen

08. It’s You

09. Sixstring Shotgun

10. Flesh & Bone

11. Surrender

https://www.youtube.com/watch?v=k1DzRfMvANI