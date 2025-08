Gewinnspiel: Sommerverlosung - Teil 3

Bei uns geht es weiterhin für euch Schlag auf Schlag, wir lassen euch in diesem Sommer nicht alleine durch die Festivalzeit. Und womit geht das am Besten?

Richtig - mit neuer Musik!

Mit freundlicher Unterstützung von SPV verlosen wir unter allen Einsendungen ein sehr cooles CD- und Vinylpaket bestehend aus folgendem Inhalt:

1x CD - NIGHT DEMON - Darkness Remains

1x CD - NIGHT DEMON - Curse Of The Damned

1x CD - DRAGONY - Hic Svnt Dracones

1x CD - FIRE ACTION - Until The Heat Dies

1x CD - THE DEAD DAISIES - Lookin' For Trouble

1x Vinyl - SODOM - The Arsonist

1x Vinyl - AXEL RUDI PELL - Risen Symbol

1x Vinyl - MAGNUM - Live At KK's Steel Mill

Um das Paket der Begierde zu bekommen, müsst ihr nur eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de mit dem Betreff "Sommerverlosung" schicken und uns sagen, welche Pommesgabel-Folge eure liebste ist.

Ein kleiner Follow auf den Social-Media-Kanälen kann hier helfen. Klingt machbar, oder? :)

Mehrfacheinsendungen werden automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Viel Glück!

