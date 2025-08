SWEET SAVAGE fühlt sich auserkoren

Die neue Single aus dem Hause SWEET SAVAGE heißt 'The Chosen One' und ist ein sehr rockiger Appetizer zum kommenden Album "Bang".

Die Platte erscheint am 12. Seotember über earMUSIC/Edel und hat folgende Tracks am Start:

01. Bang

02. Bad F Robot

03. Leave Me Alone

04. I See the Light

05. I Don’t Know

06. Live and Die

07. The Meltdown

08. Mad World

09. The Chosen One

10. Dirtland

11. Time

12. Outside

13. Victorious

https://www.youtube.com/watch?v=SkaB0DvZ9yQ