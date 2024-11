Desertfest 2025: Termin und erste Bandbestätigungen

Vom 23.-25.05.25 findet in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater das nächste Desertfest statt. Erste Bandbestätigungen sind bereits eingegangen, es handelt sich um ELDER, die ihr Album "Lore" in voller Länge spielen werden, New Orleans' Sludge-Ikonen EYEHATEGOD, die schwedischen Stoner Rocker von LOWRIDER, die Norweger THE DEVIL AND THE ALMIGHTY BLUES waren weitere erste Bestätigungen, nun folgten WINE LIPS, FRANKIE AND THE WITCHFINDERS, 24/7 DIVA HEAVEN, ELEPHANT TREE, CASTLE RAT, MARGERITAS PODRIDAS, KHAN, SKYJOGGERS, KANT, TURBO MOSES in der zweiten Welle. Tickets gibt es bereits hier.

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: desertfest berlin mai 2025 wine lips eyehategod frankie and the witchfinders 247 diva heaven elephant tree castle rat margeritas podridas khan skyjoggers kant turbo moses elder lowrider the devil and the almighty blues powermetalde