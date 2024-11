ICE NINE KILLS veröffentlicht neue Single

ICE NINE KILLS veröffentlicht eine neue Single samt Musikvideo. 'A Work Of Art' ist der offizielle Titelsong für das neue Horrorfilm-Meisterwerk "Terrifier 3". Zu sehen ist ein 14-minütiger extended Cut des Films.



"Terrifier 3" ist seit dem 31.10.2024 in deutschen Kinos zu sehen.



A Work Of Art, feat. Shavo (SYSTEM OF A DOWN)-(Official Music Video) [GRAPHIC CONTENT] - From Terrifier 3







https://www.youtube.com/watch?v=k9TzUxGPbI0

