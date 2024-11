GEOFF TATE arbeitet an Operation Mindcrime III

Interessante Neuigkeiten von GEOFF TATE. Der ehemalige Sänger von QUEENSRŸCHE hat in einem Podcast-Gespräch mit "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" bekannt gegeben, dass er am dritten und letzten Kapitel der klassischen "Operation: Mindcrime"-Albumreihe der Band arbeitet. "Operation: Mindcrime" gilt als eines der größten Konzeptalben der Metal-Geschichte. Es wurde 1991 in den USA mit Platin ausgezeichnet und sowohl vom Magazin Kerrang! als auch von Billboard in die Liste der 'Top 100 Metal-Alben aller Zeiten' aufgenommen.

Quelle: Rock Of Nations Redakteur: Stephan Lenze Tags: geoff tate operation mindcrime rock of nations