Desertfest 2024 Ende Mai in Berlin

Das diesjährige Desertfest findet in knapp einem Monat, vom 24.05. bis zum 26.05.24 in der Columbiahalle und im Columbia Theater in Berlin statt. Wie immer fährt Sound Of Liberation ein höchstkarätiges Line Up auf.

Am Freitag startet es mit: ACID KING, AMEN RA, BLACK PYRAMID, EARTH TONGUE, MONKEY 3, NEANDER, PIGSPIGSPIGSPIGSPIGSPIGSPIGS, PRAISE THE PLAGUE, THRONEHAMMER, u.a.

Am Samstag geht es weiter mit: APTERA, DAEVAR, DIRTY SOUND MAGNET, DYSE, EINSEINSEINS, OSEES, SIENA ROOT, THE CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN, ZERRE u.a.

Der Sonntag letztlich bietet: BRANT BJORK, TRIO FULL EARTH, MASTERS OF REALITY, MONDO GENERATOR, PENTAGRAM, RUFF MAJIK, TAMIKREST, ZAHN u.a.

Karten gibt es noch hier.