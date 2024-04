Exile On Mainstream wird 25: Labelgeburtstag an vier Abenden in Berlin und Leipzig

Das von Andreas Kohl betriebene Qualitätslabel Exile On Mainstream wird ein Vierteljahrhundert alt. In den letzten 25 Jahren hat sich das in Brandenburg ansässige Label einen Namen gemacht, weil es zum einen dem ehrlichen Underground eine Bühne bietet und auch den ein und anderen musikalischen Schatz und Geheimtipp beherbergt.

Im Portfolio zu finden sind z.B. TREEDEON (mit ehemaligen Mitgliedern von ULME und JINGO DE LUNCH), OSTINATO, CASPAR BRÖTZMAN MASSAKER, BULBUL, MIGHT, THE MOTH oder THE ANTIKAROSHI. Sie alle sind mit speziellen Spielarten des Rock, Metal, Folk, Noise, Singer-Song-Writer und weiteren Stilen ausgestattet, was das Ganze außergewöhnlich und spannend macht.

In gut zwei Wochen, über die Zeit vor und nach Christi Himmelfahrt leistet sich EOM etwas Besonderes zum (halb)runden Geburtstag: am 08.05.2024 und 09.05.2024 wird die Labelschau im Berliner Club Neue Zukunft stattfinden, um dann am 10.05.2024 und 11.05.2024 im altehrwürdigen Leipziger UT Connewitz fortgeführt zu werden.

Alle notwendigen Infos, wie auch die Running Order finden sich hier.

Abendkarten stehen für 30 Euro zu Buche, das Gesamtticket erhält man für faire 50 Euro.