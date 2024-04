KK'S PRIEST auf Europa-Tour

KK'S PRIEST wird auf Headliner-Tour nach Europa kommen. Dabei wird es einige Special Guests geben: BURNING WITCHES, XANDRIA, DIETH und TAILGUNNER. Auf dem Programm stehen auch einige Festivals.



K.K. Downing erklärt:

"Hallo Metalheads! Wir sind wirklich aufgeregt und können es kaum erwarten, diesen Sommer wieder nach Europa zu kommen und in einigen unserer Lieblingsstädte und -länder zu spielen. Außerdem steht die Festivalsaison vor der Tür und wir können es kaum erwarten, auf Wacken, Rock Hard, Fezen, Stonedead und anderen großartigen Festivals zu spielen. Und wenn du deine Stadt jetzt nicht siehst, mach dir keine Sorgen, denn wir werden bald weitere europäische Shows für später im Jahr ankündigen. Die Band und ich sind bereit zu gehen und wir werden euch den KK's Priest-Metal-Donner bringen. Verpasst es nicht!

KK"



Hier die bisher bekannten Tourdaten der "The Return Of The Sinner"-Tour:



11.05.24 BE – Bomal-sur-Ourthe / Durbuy Rock Festival

12.05.24 NL – Utrecht / Tivoli

14.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

15.05.24 DE – Aschaffenburg / Colossaal

16.05.24 DE – Hamburg / Grünspan

18.05.24 DE – Gelsenkirchen / Rock Hard Festival

19.05.24 DE – München / Backstage

15.06.24 ES – Zamora / Z! Live Festival

05.07.24 ES – Barcelona / Barcelona Rock Fest

07.07.24 ES – Bilbao / Santana 27

10.07.24 CH – Pratteln / Z7

12.07.24 AT – Leoben / Area 53 Festival

13.07.24 PL – Wroclaw / A2

14.07.24 CZ – Vizovice / Masters Of Rock Festival

01.08.24 DE – Wacken / Wacken Open Air

03.08.24 HU – Szekesfehervar / Fezen Festival

04.08.24 RO – Rasnov / Rockstadt Extreme Fest

16.08.24 FR – Carhaix / Motocultor

18.08.24 UK – Cardiff / Tramshed

20.08.24 UK – Belfast / Limelight

21.08.24 IE – Dublin / Academy

23.08.24 UK – Newcastle / NX

24.08.24 UK – Nottinghamshire / Stonedead Festival

