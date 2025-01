Der nächste Schritt von LUNAR

Heute wurde ein Textclip zu 'Spring In My Step' aus dem nächsten Album "Tempora Mutantur" der Prog-Metal-Band LUNAR aus den USA veröffentlicht. Der Langspieler soll am 31. Januar erscheinen.







https://www.youtube.com/watch?v=mtOhnwOpK_0

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: lunar tempora mutantur spring in my step