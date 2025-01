VORAATH: Schlagzeuger gestorben

Der Schlagzeuger Joshua Ward der US-amerikanischen Death-Metal-Formation VORAATH, die im soeben abgelaufenen Jahr ihr Album "Vol 1: The Hymn Of The Hunters" veröffentlicht hatte, ist am 31. Dezember im Alter von 37 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wer sich an den Kosten seiner Bestattung beteiligen möchte, kann bei gofundme.com spenden.

