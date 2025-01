BLACKSLASH kündigt neue Single an

Die Baden Württemberger BLACKSLASH haben eine neue Singleauskopplung des bevorstehenden Albums "Heroes, Saints & Fools" angekündigt.

Der Song 'Tokyo' wird am 06.01.25 bei verschiedenen Streaminganbietern verfügbar sein und auch ein eigenes Video dazu soll an dem Tag via nwothmfull veröffentlicht werden.

Das neue Album "Heroes, Saints & Fools" ist für den 31.01.2025 angekündigt.



1 Heroes, Saints & Fools

2 東京 (Tokyo)

3 Sacrificed

4 Black Widow

5 Life After Death

6 The Watcher

7 Die by the Blade

8 Where are we Heading to?

9 Maniacs and Madmen