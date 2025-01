INDIAN NIGHTMARE mit neuer EP am Start

Fünf Jahre nach ihrem zweiten Album "By Ancient Force" meldet sich INDIAN NIGHTMARE mit einem neuen Lebenszeichen zurück. Die neueste EP der Berliner Tribal-Metal-Punks trägt den Titel "Banished Into Endless Chaos" und enthält drei Tracks, die als Vorbote für das dritte Studioalbum der Band dienen, das später im Jahr 2025 erscheint. Außerdem ist es die erste Aufnahme mit ihrem neuen Sänger Jaguars Claw.

"Banished Into Endless Chaos" wird am 21. Februar 2025 über High Roller Records veröffentlicht.

Reinlauschen könnt ihr vorab aber schon in den Track 'Looking Into The Fire':

Looking Into The Fire

https://www.youtube.com/watch?v=iCFRTm8WBAo