ON ATLAS' SHOULDERS: Video zum Titeltrack

Am 17.Januar 2025 erscheint das neue, dritte Album "Aion" der Band ON ATLAS' SHOULDERS. Das erneut von der Band produzierte Werk ist ein Konzeptalbum, welches sich mit der griechischen Mythologie rund um Aion, dem Gott der Ewigkeit beschäftigt.



Die Band beschreibt die Songs von "Aion" so:

"Im Einklang mit der generellen Bandphilosophie, die sich hauptsächlich mit dem Fortschritt und dem Vermächtniskonzept beschäftigt, geht es auf dem Album "AION" um Entdeckerfreude und den Mut, sich ins Unbekannte vorzuwagen. Hierbei spielt Aion als Gott der Ewigkeit aus der griechischen Mythologie die Rolle der unendlichen und menschlich nicht fassbaren Entität, die außerhalb jeglicher Kontrolle ist und die Unwissenheit darstellt, der man begegnet, wenn man sich auf Entdeckungen einlässt. Songs wie 'Northern Lights' und 'Gears of Life' sprechen von positiven Erfahrungen, die man im Zuge des Entdeckertums machen kann, wohingegen 'Wings of Icarus' und 'Starfall' auch von den Schattenseiten, nämlich von Verlust und Schmerz, sprechen.

Das Weltallkonzept auf dem Album soll das Unbekannte und die unendliche Vielzahl möglicher Entdeckungen visualisieren. Daher haben wir uns für ein futuristisches Albumkonzept entschieden."



Mit 'Aion' gibt es nach 'Wings Of Icarus' und 'Gunslingers' bereits die dritte Auskopplung.



"Aion" Trackliste:



1. Aion, feat. Jeff Black

2. Gunslingers

3. Swallow The Sun

4. Gears Of Life

5. Wings Of Icarus

6. Starfall

7. Titanium

8. Rise Above

9. Northern Lights, feat. George Liszt



Aion







https://www.youtube.com/watch?v=3sye4a9w4Xk



Wings Of Icarus







https://www.youtube.com/watch?v=J1CmpKH5GAk



Gunslingers







https://www.youtube.com/watch?v=ReqoIemxlik

