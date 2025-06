DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG) und der Höllenbrecher

Mit 'Hellbreaker' hat DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG) die dritte Single inklusive Videoclip aus dem kommenden Album "Babylon" veröffentlicht. Das Album wird im Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music erscheinen.



Die Band mit bescheibt 'Hellbreaker' mit folgenden Worten:

"Udo knurrt und schreit als gäbe es kein Morgen, während Manuelas Sologesang dem Song gegen Ende das Sahnehäubchen aufsetzt. Auch Mathias' unorthodoxe Sologitarrenarbeit, ein wahrer Leckerbissen für alle Gitarrenfreaks, steht diesen Höhepunkten in nichts nach."



Hellbreaker







https://www.youtube.com/watch?v=yNXNVItL8kI



