AMORPHIS besingt Licht und Schatten

Am 26. September 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "Borderland" von AMORPHIS. Heute veröffentlicht die Band mit 'Light And Shadow' die erste Single aus dem kommenden Studiowerk.



Santeri Kallio, der die Musik zum Song beigesteuert hat, schreibt:

"Ich habe meinen Kopf einfach ausgeschaltet, mich treiben zu lassen und mir keine Gedanken über die Meinung anderer gemacht. Ich wollte mich nicht wiederholen oder gar kopieren, was wir zuvor gemacht haben. Als ich letztendlich Tomis Gesang dazu hörte, wurde mir klar, dass 'Light And Shadow' die perfekte erste Single des Albums ist!"



Light And Shadow







https://www.youtube.com/watch?v=8aF80ycx5JQ

