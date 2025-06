Neuigkeiten von AIRBOURNE

'Gutsy' ist die erste neue Musik der australischen Hard Rocker seit ihrem 2019er Album "Boneshaker".



Frontmann und Lead-Gitarrist Joel O'Keeffe sagt:

"Wenn die Chancen gegen dich stehen und der Kampf aussichtslos erscheint, wenn die Geier kreisen und der Saloon der letzten Hoffnung seine Türen fest verriegelt hat; wenn dein Flugzeug mit nur einem Motor auf die Landebahn zusteuert und dieser Motor auch noch brennt; und wenn die Dinge, die du für wertvoll hältst, die Dinge, die dich ausmachen, unerbittlich auf die Probe gestellt werden, dann werden die Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, sehr viel klarer: "fold or fight... call for help or cry for glory... give in or Get GUTSY!"



Gutsy







https://www.youtube.com/watch?v=_u-ZxXgkcyQ

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: airbourne gutsy