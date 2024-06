DIE TOTEN HOSEN mit Livealbum

Am 21. Juni veröffentlichen Campino und DIE TOTEN HOSEN ihr Live-Album "Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien".

Vorab gibt es imt 'Freunde' einen kleinen Vorgeschmack.

Anbei die Songs:

01. Alle sagen das

02. Auswärtsspiel

03. Altes Fieber

04. Bonnie & Clyde

05. Más allá del bien y del mal

06. Reisefieber

07. Cokane in my brain

08. Du lebst nur einmal

09. Schön sein

10. Pushed again

11. Iván fue un comunista

12. Uno, dos ultraviolento

13. Wünsch Dir was

14. Hier kommt Alex

15. Strom

16. First Time

17. Ya no sos igual

18. Freunde

19. Viva la revolution

20. Represión