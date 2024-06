NECROT in Europa

Die Jungs von NECROT kündigen ihre "Lifeless Birth"-Tour an. Anbei die Dates:

26.07.24 – Tolmin (SL) – Tolminator Festival

27.07.24 – Steenwijk (NL) – Stonehenge Festival

28.07.24 – Charleroi (BE) – MCP Apache

31.07.24 – Pratteln (CH) – Z-7 – supporting Abbath

01.08.24 – Vienna (AT) – Arena – supporting Abbath

02.08.24 – Litomerice (CZ) – Death Coffee Party

03.08.24 – Dortmund (DE) –Dortmund Deathfest

04.08.24 – Den Haag (NL) – Musicon

07.08.24 – Berlin (DE) – Reset Club

08.08.24 – Jaromer (CZ) – Brutal Assault

09.08.24 – Waldmunchen (DE) – Void Fest

10.08.24 – Schlotheim (DE)­ – Party San Open Air

11.08.24 – Copenhagen (DK) – Stengade

12.08.24 – Hamburg (DE) – Logo

13.08.24 – Den Bosch (NL) – Willem II ­ – supporting Aborted

14.08.24 – Weiher (DE) – Live Music Hall – supporting Aborted

15.08.24 – Dresden (DE) – HD

16.08.24 – Warsaw (PL) – Hydrozagadka

17.08.24 – Poznan (PL) – Pod Minoga

18.08.24 – Krakau (PL) – Gwarek

20.08.24 – Kassel (DE) – Goldgrube

24.08.24 – Firenze (IT) – Cpa Fi-Sud

25.08.24 – Varese Lonate Ceppino (IT) – Black Inside

Das dazugehörige Album erscheitn am 12. April über Tankcrimes/Membran.