SKID ROW mit erstem, offiziellen Live-Album

In Form von "Slave To The Grind - Live In London" präsentieren die Rocker von SKID ROW ihr erstes, offizielles Live-Album, das am 20. September über earMUSIC erscheint.

Folgende Songs enthält die Platte:

01. Slave To The Grind

02. The Threat

03. Big Guns

04. 18 And Life

05. Piece Of Me

06. Livin’ On A Chain Gang

07. Psycho Therapy

08. In A Darkened Room

09. Makin’ A Mess

10. The Gang’s All Here

11. Riot Act

12. Tear It Down

13. Monkey Business

14. I Remember You

15. Time Bomb

16. Youth Gone Wild

Kleiner Vorgeschmack gefällig?