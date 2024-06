NAILS mit neuer Scheibe

Über Nuclear Blast erscheint am 30. August die neue NAILS-Scheibe "Every Bridge Burning".

Vorab gibt es mit 'Imposing Will' den ersten Vorgeschmack.

Anbei die Trackliste:

01. Imposing Will

02. Punishment Map

03. Every Bridge Burning

04. Give Me The Painkiller

05. Lacking The Ability To Process Empathy

06. Trapped

07. Made Up In Your Mind

08. Dehumanized

09. I Can’t Turn It Off

10. No More Rivers To Cross