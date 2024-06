KENNY WAYNE SHEPHERD: Neuer Clip

Der amerikanische Bluesrockmusiker KENNY WAYNE SHEPHERD setzt sein letztjähriges Album mit der nächsten Folge "Dirt On My Diamonds Volume 2" fort, die am 20. September erscheinen soll. Als Hörprobe ist ein Textclip der digitalen Single 'I Got A Woman' online.





Quelle: https://www.netinfect.de/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: kenny wayne shepherd dirt on my diamonds volume 2 i got a woman