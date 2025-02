DIE APOKALYPTISCHEN REITER kündigen Jubiläumstour an!

Die heimischen Bringer des Weltuntergangs werden 2025 ganze 30 Jahre alt. Um das gebührend zu feiern, haben DIE APOKALYPTISCHEN REITER nun die dazu gehörige Tour angekündigt, ein Album wird ebenfalls noch 2025 folgen. Doch lest selbst:

Drei Jahrzehnte, unzählige Hymnen und eine unaufhaltsame Reitermania: DIE APOKALYPTISCHEN REITER feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit einer spektakulären Jubiläumstour – Freie Republik Reitermania – und einem dazugehörigen Jubiläumsalbum, welches in Kürze angekündigt und im Herbst 2025 erscheinen wird. Ein Manifest der Freiheit, des Geistes und der Leidenschaft, die die Band seit 1995 antreibt. Nun bringen die Reiter dieses Feuer endlich wieder auf die Bühne! Die große 30 JAHRE ANNIVERSARY TOUR führt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – eine Reise, die Fans und Band gemeinsam in der grenzenlosen Republik Reitermania vereint. Mit einer mitreißenden Setlist, die Klassiker, Kultsongs und neue Hymnen vereint, versprechen Die Apokalyptischen Reiter eine Show, die Generationen verbindet – alte Weggefährten und neue Anhänger gleichermaßen. Magische Momente, bei denen Fans in Erinnerungen schwelgen und Neuentdecker die ungebändigte Energie der Reiter zum ersten Mal hautnah spüren. Vergangenheit und Zukunft verschmelzen in einer Show voller Leidenschaft, Musik und Reitermania!

Die Tourdaten lauten:

14.11. Berlin - Hole 44

15.11. Hamburg - Grünspan

20.11. Frankfurt - Batschkapp

21.11. Osnabrück - Rosenhof

22.11. Karlsruhe - Substage

27.11. Wien | SImmCity

28.11. München | Backstage

29.11. Pratteln | Z7

04.12. Bochum | Zeche

05.12. Nürnberg | Hirsch

06.12. Leipzig | Hellraiser

Schrei!Nachten 2025

30. Geburtstagsfestival

26.12. Apolda | Stadthalle