Sänger Arno Menses verlässt SUBSIGNAL

Sänger Arno Menses hat die Progressive Metal-Band SUBSIGNAL leider verlassen. Auf der Facebook-Seite der Band heißt es hierzu im Wortlaut:

Liebe Freunde von Subsignal,

leider beginnt das Jahr 2025 mit einer sehr schlechten Nachricht. Arno hat sich dazu entschieden, die Band zu verlassen. Mir ist seine, für mich sehr enttäuschende Entscheidung schon seit ein paar Monaten bekannt. Wir haben Subsignal als unser gemeinsames Projekt begonnen und die Band in all den Jahren nach und nach mit viel Schweiß und Tränen aufgebaut und etabliert. Und ich wäre den Weg mit Arno gerne weitergegangen, aber letztlich bleibt uns am Ende nichts anderes übrig, als seine Entscheidung zu respektieren und ihm für seinen weiteren musikalischen und persönlichen Weg alles Gute zu wünschen.

Ich habe mich nach reichlicher Bedenkzeit dazu entschieden, die Band mit einem neuen Sänger weiterzuführen. Da Arno von seiner Persönlichkeit und Stimme her absolut einmalig war, ist mir bewusst, dass dieses Unterfangen kein einfaches sein wird. Aber für mich ist die Geschichte von Subsignal noch nicht zu Ende geschrieben und denke, dass im Neuen und in der Veränderung auch immer eine Möglichkeit besteht. Subsignal 2.0 wird sicherlich anders klingen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Chance gebt und den neuen Klängen mit Neugier und Interesse begegnen würdet.

Wir halten euch über alles Kommende auf dem Laufenden.

Markus Steffen, Februar 2025.