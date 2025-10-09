DEVOLVER: Neues Playthrough
09.10.2025 | 23:16
Im schicken Hot-Dog-Outfit präsentiert die Death-Metal-Kombo DEVOLVER aus Kanada ein Playthrough zu 'Merciless Storm' vom aktuellen Album "Non Compos Mentis".
https://www.youtube.com/watch?v=RleEVAAsdl4
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- devolver non compos mentis merciless storm playthrough
