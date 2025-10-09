PHAETON mit dem nächsten Track
09.10.2025 | 23:17
Die Instrumental Progger von PHAETON aus Kanada haben ein Playthrough zu 'Arachnid' vom Album "Neurogenesis", das für den 24. Oktober angekündigt ist, online gestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=QxyU0U-vSOc
