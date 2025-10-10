Neues von PHANTOM CORPORATION
Seit ihrer Gründung 2016 sind PHANTOM CORPORATION eine unaufhaltsame Macht im Underground. Gegründet von Szene-Veteranen aus Bremen und Dortmund mit Wurzeln in Bands wie DEW-SCENTED, ERODED, BK 49 und WEAK ASIDE verschmilzt die Band gnadenlosen D-Beat Crust mit Death Metal und rohem Old-School Thrash/Punk zu einem kompromisslosen Crossover-Sound.
Nach der Debüt-Mini "First Commandment" (2016), den furiosen EPs "Cause and Effect" (2017) und "Belligerent Powers" (2018) sowie der Split "Banner Of Hatred" (2022, mit den Schweden HARROWED) und dem ersten vollen Album "Fallout" (2023), präsentiert die Band nun ihr tödlichstes Geschoss: Das neue Album "Time And Tide", das in den letzten Tagen des Jahres 2025 über Supreme Chaos Records erscheint.
Heute nachmittag um 15.30 Uhr wird der erste Vorab-Song 'Sorcerer' scharf geschaltet.
Sorcerer
https://www.youtube.com/watch?v=CnfyBYeQLMs
Wer die Jungs darüber hinaus noch live on stage erleben will, sollte sich folgende Termine im Kalender markieren:
FR 10.10.2025 Greifswald JZ Klex
SA 11.10.2025 Berlin ORWOhaus / Necromania
SA 01.11.2025 Rhauderfehn JUKZ / Ear Terror Festival
SA 29.11.2025 Lünen Lükaz SA 24.01.2026 Krefeld Kulturrampe
SA 07.02.2026 Osnabrück JZ Westwerk 141 / Waking The Ghouls II 18.-20.06.2026 Protzen Protzen Open Air
SA 17.10.2026 Nordhorn Alte Weberei / Nordhorn Deathfest
And more shows to be announced soon...
