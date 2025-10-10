Neuer Song von WALDGEFLÜSTER
10.10.2025 | 10:48
Die bayerische Black Metal-Band WALDGEFLÜSTER bringt ihr neues Album "Knochengesänge" am 7. November 2025 via AOP Records in die Tonträger-Läden.
Die dritte Singleauskopplung 'Krähenpsalme' aus dem kommenden Album könnt ihr euch bereits hier anhören.
Krähenpsalme
https://www.youtube.com/watch?v=m0V_BqENa4I
