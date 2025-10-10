CRYSTAL LAKE mit neuem Song vom angekündigten Album
Die japanische Metalcore-Institution CRYSTAL LAKE hat aus dem für den 26.Januar 2026 angekündigten Album "The Weight Of Sound", nun den Titeltrack als Appetizer veröffentlicht.
Die neue Scheibe, welche via Century Media Records in die Läden kommt, liefert elf Tracks aus dem Herzen Tokyos, die wir für euch hier aufgelistet haben.
The Weight Of Sound Trackliste:
01-Everblack, feat. David Simonich
01-BlüdGod, feat. Taylor Barber
01-Neversleep, feat. Myke Terry
01-King Down
01-The Undertow, feat. Karl Schubach
01-The Weight Of Sound
01-Crossing Nails
01-Dystopia. feat. Jesse Leach
01-Sinner
01-Don't Breathe
01-Coma Wave
The Weight Of Sound (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=zNlIGbsbMCA
- Quelle:
- Oktober Promotion
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- crystal lake the weight of sound
