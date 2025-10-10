STARGAZERY mit neuem Album

Die finnische Heavy-Metal-Formation STARGAZERY meldet sich mit großen Neuigkeiten zurück. Nachdem die Band kürzlich bekanntgegeben hat, mit Sleaszy Rider Records ein neues Label-Heim gefunden zu haben, folgt nun der nächste Paukenschlag. Am 7.11.2025 erscheint mit Carnival Puppeteers das mittlerweile vierte Studioalbum der Nordlichter.









"Carnival Puppeteers" Trackliste:





01. Eternity Calling

02. Strangers Before Blood

03. In The Dark

04. Carnival Puppeteers

05. Rainbow In The Dark

06. Empire Is Falling Down

07. Can You Deny

08. Thousand Faces

09. Smile (Hide The Truth)

10. Derailing Your Thoughts

11. Retaliate

12. Too Late For Love

