STARGAZERY mit neuem Album
Die finnische Heavy-Metal-Formation STARGAZERY meldet sich mit großen Neuigkeiten zurück. Nachdem die Band kürzlich bekanntgegeben hat, mit Sleaszy Rider Records ein neues Label-Heim gefunden zu haben, folgt nun der nächste Paukenschlag. Am 7.11.2025 erscheint mit Carnival Puppeteers das mittlerweile vierte Studioalbum der Nordlichter.
"Carnival Puppeteers" Trackliste:
01. Eternity Calling
02. Strangers Before Blood
03. In The Dark
04. Carnival Puppeteers
05. Rainbow In The Dark
06. Empire Is Falling Down
07. Can You Deny
08. Thousand Faces
09. Smile (Hide The Truth)
10. Derailing Your Thoughts
11. Retaliate
12. Too Late For Love
- Quelle:
- STARGAZERY Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- stargazery carnival puppeteers
