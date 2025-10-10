THE RASMUS und die chaotischen Kreaturen

Bereits im vergangenen März veröffentlichte THE RASMUS  Lauri Ylönen (Vocals), Emppu Suhonen (Gitarre), Eero Heinonen (Bass), und Aki Hakala (Schlagzeug)  die Originalversion von 'Creatures of Chaos'. Der Song war die zweite Single des elften Studioalbums der Band, "Weirdo", welches am 12. September als Debütalbum via Better Noise Music und Playground Music erschien. Nun gibt es eine neue Version mit Tyler Connolly (THEORY OF A DEAD MAN).



Frontmann Lauri Ylönen sagt:

"Tyler ist ein großartiger Sänger und hat dem Song eine neue Dimension verliehen. Dieser Song ist einer der besten aus unserem neuen Album und es ist toll, dass er jetzt etwas Aufmerksamkeit bekommt.



Tyler Connolly ergänzt:

"Ich wurde gebeten, bei diesem Rasmus-Song als Gastsänger mitzuwirken, und als ich ihn hörte, dachte ich nur: "Heck Yeah!" Ich liebe den Track und ich liebe die Band! Die Wechselgesänge zwischen uns haben mir wirklich Spaß gemacht, und der Song rockt total! Jetzt muss ich nur noch nach Finnland kommen!!!"



Creatures Of Chaos, feat. Tyler Connolly (THEORY OF A DEAD MAN)







https://www.youtube.com/watch?v=EuRe0jEq9AE

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the rasmus weirdo creatures of chaos feat tyler connolly theory of a dead man