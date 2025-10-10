CORELEONI ist krank und müde ...

... hm, allerdings nicht auf der neuen Auskopplung von 'Sick & Tired (live)'. Da hört sich die Band äußerst fetzig an.



Der Song ist der erste Visualiser vom neuen Live-Album "Live At Hallenstadion Zurich", das am 12. Dezember 2025 via PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music erscheint. Aufgenommen wurde "Live At Hallenstadion Zurich" am 03. Juli 2025, als CORELEONI als Support von JUDAS PRIEST fungierte.



"Live At Hallenstadion Zurich" Trackliste:



01. Sister Moon

02. Standing In The Light

03. Downtown

04. Like It Or NotRei

05. Sick & Tired

06. Mountain Mama

07. Firedance

08. She Goes Down

09. Here Comes The Heat



Sick & Tired (live)







https://www.youtube.com/watch?v=EU99sA0fFxU

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: coreleoni live at hallenstadiom zurich sick and tired live