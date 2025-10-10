CORELEONI ist krank und müde ...
Kommentieren
... hm, allerdings nicht auf der neuen Auskopplung von 'Sick & Tired (live)'. Da hört sich die Band äußerst fetzig an.
Der Song ist der erste Visualiser vom neuen Live-Album "Live At Hallenstadion Zurich", das am 12. Dezember 2025 via PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music erscheint. Aufgenommen wurde "Live At Hallenstadion Zurich" am 03. Juli 2025, als CORELEONI als Support von JUDAS PRIEST fungierte.
"Live At Hallenstadion Zurich" Trackliste:
01. Sister Moon
02. Standing In The Light
03. Downtown
04. Like It Or NotRei
05. Sick & Tired
06. Mountain Mama
07. Firedance
08. She Goes Down
09. Here Comes The Heat
Sick & Tired (live)
https://www.youtube.com/watch?v=EU99sA0fFxU
- Quelle:
- Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- coreleoni live at hallenstadiom zurich sick and tired live
0 Kommentare