DIE APOKALYPTISCHEN REITER mit neuem Akustic-Video

DIE "Reiter" haben ihre 3. EP "Schatzinsel" veröffentlicht! Zur Acoustic-Version des Songs 'Komm' gibt's ein Video. Mit "Die Schatzinsel" öffnet die Band das dritte Kapitel ihrer Jubiläumsbox "Freie Republik Reitermania".



"Schatzinsel" Trackliste:



06. Danke

07. Die Sonne scheint (Remix)

08. Das kleine Spießerlein

09. Erhelle meine Seele (Acoustic)

10. Komm (Acoustic)

11. Es wird schlimmer (Live Hamburg)



Komm (Acoustic Version)







https://www.youtube.com/watch?v=WRmtNR6aL4U

