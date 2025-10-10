DIE APOKALYPTISCHEN REITER mit neuem Akustic-Video
Kommentieren
DIE "Reiter" haben ihre 3. EP "Schatzinsel" veröffentlicht! Zur Acoustic-Version des Songs 'Komm' gibt's ein Video. Mit "Die Schatzinsel" öffnet die Band das dritte Kapitel ihrer Jubiläumsbox "Freie Republik Reitermania".
"Schatzinsel" Trackliste:
06. Danke
07. Die Sonne scheint (Remix)
08. Das kleine Spießerlein
09. Erhelle meine Seele (Acoustic)
10. Komm (Acoustic)
11. Es wird schlimmer (Live Hamburg)
Komm (Acoustic Version)
https://www.youtube.com/watch?v=WRmtNR6aL4U
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- die apokalyptischen reiter schatzinsel komm freie republik reitermania
0 Kommentare