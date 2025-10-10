SCHATTENMANN ist besser als der Rest
Kommentieren
Nach ihrem Signing mit PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music und der Veröffentlichung der ersten Single 'Kein Kommando' im August, meldet sich SCHATTENMANN jetzt mit der neuen Single 'Besser als der Rest' samt Musikvideo zurück.
Ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Album E"ndgegner", das am 13. März 2026 über PERCEPTION erscheinen soll.
Frontmann Frank Herzig über den Song:
"Am Ende geht es in 'Besser als der Rest' um eins: den Moment auszupressen, jeden Tag und jede Nacht zu feiern und sich nicht einsperren zu lassen weder von anderen noch von sich selbst. Der Song ist unser Aufruf, den Alltag abzustreifen und das Leben in seiner ganzen Intensität zu spüren. Die Zeile "Wir singen schiefer, wir baggern schlechter" macht deutlich: Es geht nicht um Perfektion oder Anpassung, sondern um Energie, Leidenschaft und Authentizität. 'Besser als der Rest' ist keine Arroganz, sondern unser Statement: Wir sind anders, wir sind laut, wir sind einfach wir und wir scheren uns nicht darum, was andere über uns denken."
"Endgegner" Trackliste:
01. Endgegner
02. Besser als der Rest
03. Kamikaze
04. Einen Scheiß muss ich
05. Wir sind das Ende der Welt
06. Kein Kommando
07. Schna-na-naps
08. Unmensch
09. Echo
10. Auf die Zunge (Schattenmann Version)
11. Alter Ego
12. Gelegenheit macht Liebe
Besser als der Rest
https://www.youtube.com/watch?v=2ghuBw1IDL0
Kein Kommando
https://www.youtube.com/watch?v=yR1ne63nv88
"Endgegner"-Tour 2026:
12.03.2026 DE Frankfurt - Das Bett
13.03.2026 DE Oberhausen - Kulttempel
14.03.2026 DE Stuttgart - LKA Longhorn
15.03.2026 DE Saarbrücken - Garage
19.03.2026 DE Hamburg - Knust
20.03.2026 DE Leipzig - Hellraiser
21.03.2026 DE Erfurt - From Hell
26.03.2026 DE München - Backstage (Halle)
27.03.2026 DE Köln - Luxor
28.03.2026 DE Hannover - MusikZentrum
04.04.2026 DE Berlin - Hole 44
05.04.2026 DE Magdeburg - Factory
13.11.2026 AT Dornbirn - Conrad Sohm
14.11.2026 AT Wien - Szene
- Quelle:
- Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- schattenmann endgegner wie sind besser als der rest kein kommando tour 2026
0 Kommentare