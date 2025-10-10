SCHATTENMANN ist besser als der Rest

Nach ihrem Signing mit PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music und der Veröffentlichung der ersten Single 'Kein Kommando' im August, meldet sich SCHATTENMANN jetzt mit der neuen Single 'Besser als der Rest' samt Musikvideo zurück.

Ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Album E"ndgegner", das am 13. März 2026 über PERCEPTION erscheinen soll.



Frontmann Frank Herzig über den Song:

"Am Ende geht es in 'Besser als der Rest' um eins: den Moment auszupressen, jeden Tag und jede Nacht zu feiern und sich nicht einsperren zu lassen  weder von anderen noch von sich selbst. Der Song ist unser Aufruf, den Alltag abzustreifen und das Leben in seiner ganzen Intensität zu spüren. Die Zeile "Wir singen schiefer, wir baggern schlechter" macht deutlich: Es geht nicht um Perfektion oder Anpassung, sondern um Energie, Leidenschaft und Authentizität. 'Besser als der Rest' ist keine Arroganz, sondern unser Statement: Wir sind anders, wir sind laut, wir sind einfach wir  und wir scheren uns nicht darum, was andere über uns denken."



"Endgegner" Trackliste:



01. Endgegner

02. Besser als der Rest

03. Kamikaze

04. Einen Scheiß muss ich

05. Wir sind das Ende der Welt

06. Kein Kommando

07. Schna-na-naps

08. Unmensch

09. Echo

10. Auf die Zunge (Schattenmann Version)

11. Alter Ego

12. Gelegenheit macht Liebe



Besser als der Rest







https://www.youtube.com/watch?v=2ghuBw1IDL0



Kein Kommando







https://www.youtube.com/watch?v=yR1ne63nv88





"Endgegner"-Tour 2026:



12.03.2026 DE Frankfurt - Das Bett

13.03.2026 DE Oberhausen - Kulttempel

14.03.2026 DE Stuttgart - LKA Longhorn

15.03.2026 DE Saarbrücken - Garage

19.03.2026 DE Hamburg - Knust

20.03.2026 DE Leipzig - Hellraiser

21.03.2026 DE Erfurt - From Hell

26.03.2026 DE München - Backstage (Halle)

27.03.2026 DE Köln - Luxor

28.03.2026 DE Hannover - MusikZentrum

04.04.2026 DE Berlin - Hole 44

05.04.2026 DE Magdeburg - Factory

13.11.2026 AT Dornbirn - Conrad Sohm

14.11.2026 AT Wien - Szene

