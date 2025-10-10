ALTER BRIDGE: Neue Single 'What Lies Within' am Start

Die Herrschaften von ALTER BRIDGE haben eine neue Single mit dem Titel 'What Lies Within' veröffentlicht. Sie ist ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Album. Das wird am 09.0.2026 via Napalm Records erscheinen und trägt ganz einfach den Namen "Alter Bridge".



Bereits im September erschien die erste Single 'Silent Divide'. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Für ihr achtes Album arbeitete die Band erneut mit ihrem langjährigen Produzenten Michael "Elvis" Baskette zusammen. Die Aufnahmen fanden im Frühjahr 2025 über zwei Monate hinweg sowohl im legendären 5150 Studio in Kalifornien als auch in Elvis Studio in Florida statt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Silent Divide (5:06)

2. Rue The Day (4:46)

3. Power Down (4:08)

4. Trust In Me (4:48)

5. Disregarded (3:55)

6. Tested And Able (4:36)

7. What Lies Within (5:07)

8. Hang By A Thread (4:11)

9. Scales Are Falling (5:54)

10. Playing Aces (4:05)

11. What Are You Waiting For (5:00)

12. Slave To Master (9:03)



Am 15.01.2026 startet dann die Europa-Headliner-Tour "What Lies Within". Mit dabei werden DAUGHTRY und SEVENDUST sein.



Für Deutschland, Österreich und die Schweiz stehen folgende Termine fest:

15.01.2026  (DE) Hamburg, Sporthalle

25.01.2026  (DE) Berlin, Columbiahalle

30.01.2026  (AT) Wien, Gasometer

05.02.2026  (CH) Zürich, The Hall

17.02.2026  (DE) Oberhausen, Turbinenhalle

20.02.2026  (DE) München, Zenith

https://www.youtube.com/watch?v=R0WCP0RWfIw