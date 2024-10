DEVIN TOWNSEND zeigt sich dankbar mit 'Gratitude'!

Wie berichtet, wird DEVIN TOWNSEND am 25.10.2024 das neue Album "PowerNerd" via InsideOutMusic veröffentlichen. Nach dem Titeltrack und 'Jainism' gibt es nun noch einen Nachschlag mit 'Gratitude':

Devin Townsend dazu:

'Gratitude' ist ein einfaches Lied im Stil von 'Life' oder 'Stagnant' (von "Ocean Machine" bzw. "Terria"), dass das Thema von 'PowerNerd' fortsetzt. Während der Entstehung dieses Albums mussten wir als Familie viele Hürden überwinden, und die Tendenz, das eigene Leben aus der Perspektive eines "Opfers" zu betrachten, scheint ein leichtes Loch zu sein. Ich habe dieses Lied in einer sehr schwierigen Zeit geschrieben, dennoch ist die Idee der Dankbarkeit in keiner Weise ironisch gemeint. Ich bin dankbar für die Lektionen, ich bin dankbar für die Schwankungen und Wendungen des Lebens, ich bin dafür da. In herausfordernden Zeiten das Gleichgewicht zu bewahren, ist eine Aufgabe für sich, und in einem Meer nihilistischer Gedanken ist es für mich in dieser Phase in vielerlei Hinsicht der springende Punkt, dass die eigene kreative Leistung ein greifbarer Ausdruck der Dankbarkeit ist. Auf jeden Fall kommt es mir so vor, als wäre ich dumm und das Leben ist so unglaublich und absurd, dass ich einfach das Bedürfnis verspüre, für alles "Danke" zu sagen."

